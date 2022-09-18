Крис Юбенк-младший вызвал Головкина на бой после его поражения Канело

Крис Юбенк-младший. Фото: Huw Fairclough/Getty Images

Известный британский боксер-средневес Крис Юбенк-младший предложил казахстанскому боксеру Геннадию Головкину провести поединок в конце текущего года, передает NUR.KZ.

На своей странице в Twitter британский боксер отдал должное Головкину после его схватки с Канело.

"Отлично отработал, Головкин. Возвращайся в средний вес и давай биться в декабре за те пояса, что у тебя остались. Либо передай их мне, я присмотрю за ними следующие пару лет, пока ты наслаждаешься пенсией. Ты это заслужил, чемпион", - написал Юбенк-младший.

Напомним, что сегодня в Лас-Вегасе (США) Геннадий Головкин уступил Саулю Альваресу по очкам.

При этом казахстанец сохранил свои чемпионские пояса в среднем весе, так как трилогия прошла во втором среднем дивизионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988357-kris-yubenk-mladshiy-vyzval-golovkina-na-boy-posle-ego-porazheniya-kanelo/