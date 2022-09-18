Появилось полное видео боя Головкина против "Канело"

Бой Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Сегодня утром в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся третий бой казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Поединок завершился поражением казахстанца. Полное видео трилогии появилось в Youtube.

Поединок длился все двенадцать раундов. Единогласным решением судей в этой трилогии победу одержал мексиканский боксер. Он сохранил свое звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

Геннадий Головкин проиграл Саулю Альваресу во второй раз. Впервые он уступил в 2018 году. Также история их противостояния насчитывает одну ничью. Она была зафиксирована в 2017 году.

Полное видео поединка можете посмотреть ниже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988355-poyavilos-polnoe-video-boya-golovkina-protiv-kanelo/