Головкин сделал заявление о своей карьере после поражения от "Канело"

Геннадий Головкин. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Казахстанский боксер Геннадий Головкин после поражения мексиканцу Саулю Альваресу сделал заявление относительно завершения своей спортивной карьеры, передает NUR.KZ.

На данный вопрос он ответил сразу после объявления результатов прошедшего боя.

"Конечно, я остаюсь. У меня большие планы. Я поздравляю "Канело", поздравляю всех фанатов и любителей бокса. Помните, у меня есть еще три чемпионских титула. Я вернусь. Я все еще чемпион",- озвучил Головкин.

Напомним, третий поединок GGG против "Канело" состоялся сегодня, 18 сентября. Боксеры на ринге провели все 12 запланированных раундов. Альварес одержал победу единогласным решением судей, сохранив титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988359-gennadiy-golovkin-ya-vse-esche-chempion/