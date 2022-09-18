Головкин прибыл на арену перед третьим боем с "Канело" (видео)

Геннадий Головкин. Фото: instagram.com/kzsports

Геннадий Головкин прибыл на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Там он совсем скоро на ринге встретится в мексиканским боксером Саулем "Канело" Альваресом.

Sports.kz опубликовало видео, на котором видно, как казахстанский боксер идет по коридору на T-Mobile Arena, где совсем скоро встретится в трилогии с мексиканцем. Судя по кадрам, Головкин находится в хорошем расположении духа.

"Канело" Альварес тоже уже прибыл на T-Mobile Arena.

Самый ожидаемый поединок последних лет начнется ориентировочно в 9 часов утра по времени Астаны.

NUR.KZ ведет текстовую трансляцию.

Напомним, что первый поединок между ними завершился вничью, во втором решением судей победил мексиканский боксер. Эти две встречи прошли в среднем весе. Теперь же боксеры сразятся во втором среднем весе за титулы Канело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988335-golovkin-pribyl-na-arenu-pered-tretim-boem-s-kanelo-video/