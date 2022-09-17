СМИ: Головкин за бой с Канело заработает свыше 20 млн долларов

Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес за третий бой против Геннадия Головкина получит вдвое больше денег, чем казахстанский боксер, сообщает NUR.KZ cо ссылкой на The Mirror.

По информации источника, гарантированный гонорар Канело за третий поединок против Головкина составит 45 миллионов долларов (21 млрд тенге по текущему курсу). Тогда как у казахстанского боксера - 20 млн долларов (9,3 млрд тенге).

При этом итоговая выплата для боксеров увеличится после учета бонусов за продажу pay-per-view (платная трансляция) и билетов.

Отмечается, что за первый поединок Альварес получил пять млн долларов, а Геннадий - три. Во втором бою гонорар Сауля остался прежним, а Геннадию заплатили на один миллион больше.

Напомним, что третий бой Канело - Головкин состоится 18 сентября в 08:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988321-smi-golovkin-za-boy-s-kanelo-zarabotaet-svyshe-20-mln-dollarov/