Вадим Корнилов: Если Канело проиграет Головкину, то Бивол не будет проводить с ним реванш

Дмитрий Бивол. Фото: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

Менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Вадим Корнилов заявил, что Сауль Альварес не получит реванш с его подопечным, если проиграет Геннадию Головкину, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

По словам менеджера Бивола, у них нет обязательств насчет проведения реванша с Канело.

"Если Канело проиграет Головкину, то мы не будем проводить с ним реванш. Я слышал, как он говорил, что не будет драться с Биволом, если Дмитрий проиграет Гильберто Рамиресу.

У нас нет обязательств насчет проведения реванша. Мы можем устроить этот бой. У нас есть договоренность, что если этот бой можно организовать, то мы это сделаем.

За счет нашего партнерства с Matchroom Boxing мы всегда можем это сделать. Это бой с большими деньгами на кону. Но если Канело проиграет Головкину, то этот поединок больше не будет таким большим. Тогда мы подеремся с кем-то другим", - заявил Корнилов.

Напомним, что третий бой между Канело и Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (рано утром 18-го по времени Нур-Султана).

Ты знаешь, кто победит в трилогии? Тогда испытай удачу и участвуй в розыгрыше крутых призов от компании Parimatch.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988307-vadim-kornilov-esli-kanelo-proigraet-golovkinu-to-bivol-ne-budet-provodit-s-nim-revansh/