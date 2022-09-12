Головкин - о первом бое с Канело: Я сделал все для победы

Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин прокомментировал первый поединок с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на DAZN Boxing.

По словам 40-летнего казахстанского боксера, в том бою он сделал все для своей победы.

"Есть разные нюансы, тот же человеческий фактор, зрительный обман. Когда раунд проходит со средней скоростью, то по правилам его забирает тот, кто выигрывает концовку. Ты наносишь больше ударов, попаданий, но смазываешь концовку, последние 10-15 секунд - и судьи отдают победу в раунде в другую сторону.

Бой прошел на высоком уровне. Когда встречаются боксеры такого высокого уровня, каждая ошибка плачевна. Мы оба не допустили огромных ошибок. Это и есть класс бокса на тот момент. Мы показали высокий уровень бокса, и я считаю, что сделал все для своей победы", - заявил Головкин.

Напомним, что в первом поединке между Головкиным и Альваресом была зафиксирована ничья. Во втором бою победу по очкам одержал мексиканский боксер. Трилогия запланирована на 17 сентября в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987396-golovkin-o-pervom-boe-s-kanelo-ya-sdelal-vse-dlya-pobedy/