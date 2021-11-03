Боксер Нурбек Оралбай завершил выступление на чемпионате мира

Нурбек Оралбай. Фото: kfb.kz

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай не сумел пробиться в 1/2 финала чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 80 кг Нурбек в четвертьфинале соревнований уступил представителю Сербии Владимиру Мирончикову. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу местному боксеру (0:5).

Следующим соперником Мирончикова станет победитель пары Омурбек Бекжигит (Кыргызстан) - Робби Гонсалес (США).

Напомним, что ранее в 1/2 финала мирового первенства пробились Темиртас Жусупов (до 48 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг) и Абылайхан Жусупов (до 67 кг).

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года». Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940224-bokser-nurbek-oralbay-zavershil-vystuplenie-na-chempionate-mira/