Махмуд Сабырхан победил бразильца и вышел в полуфинал ЧМ по боксу

Махмуд Сабырхан. Фото: olympic.kz

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан пробился в 1/2 финала чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 54 кг Махмуд в четвертьфинале соревнований одолел бразильца Майкла Тринидада. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу Сабырхану (5:0).

За выход в финал казахстанский боксер встретится с Акашем Кумаром из Индии. Поединок запланирован на 4 ноября.

Напомним, что ранее в 1/2 финала мирового первенства пробился Темиртас Жусупов (до 48 кг).

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года». Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков. Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940198-mahmud-sabyrhan-pobedil-braziltsa-i-vyshel-v-polufinal-chm-po-boksu/