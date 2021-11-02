ЧМ-2021 по боксу: Темиртас Жусупов первым из казахстанцев пробился в полуфинал

Темиртас Жусупов. Фото: kfb.kz

Казахстанский боксер, спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба Министерства обороны Темиртас Жусупов вышел в 1/2 финала чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 48 кг Темиртас в четвертьфинале соревнований одолел Нодиржона Мирзахмедова из Узбекистана. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу Жусупову (5:0).

За выход в финал казахстанский боксер встретится с Евгением Кармильчиком из Беларуси. Полуфинальный поединок пройдет 4 ноября.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года». Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков. Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940195-chm-2021-po-boksu-temirtas-zhusupov-pervym-iz-kazahstantsev-probilsya-v-polufinal/