Абылайхан Жусупов одолел монгольского боксера и вышел в полуфинал ЧМ-2021

Абылайхан Жусупов. Фото: olympic.kz

Капитан сборной Казахстана, спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба Министерства обороны Абылайхан Жусупов пробился в 1/2 финала чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 67 кг Абылайхан в четвертьфинале соревнований одолел монгола Чинзорига Баатарсуха. По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу Жусупову (5:0).

Следующим соперником казахстанского боксера станет представитель Японии Севонрец Окадзава. Поединок за выход в финал состоится 4 ноября.

Напомним, что ранее в 1/2 финала мирового первенства пробились Темиртас Жусупов (до 48 кг) и Махмуд Сабырхан (до 54 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940206-abylayhan-zhusupov-odolel-mongolskogo-boksera-i-vyshel-v-polufinal-chm-2021/