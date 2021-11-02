Серик Темиржанов победил российского боксера и вышел в 1/2 финала чемпионата мира

Серик Темиржанов. Фото: olympic.kz

Казахстанский боксер Серик Темиржанов пробился в 1/2 финала чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 57 кг Серик в четвертьфинале соревнований оказался сильнее россиянина Эдуарда Савина. По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу Темиржанову (5:0).

Следующим соперником казахстанского боксера станет победитель пары Освель Гарсия Кабальеро (Куба) - Мигель Баррерас Вега (Мексика). Полуфинальный поединок запланирован на 4 ноября.

Напомним, что ранее в полуфинал мирового первенства пробились Темиртас Жусупов (до 48 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг) и Абылайхан Жусупов (до 67 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940218-serik-temirzhanov-pobedil-rossiyskogo-boksera-i-vyshel-v-12-finala-chempionata-mira/