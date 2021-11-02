Бронзовый призер ОИ-2020 Сакен Бибосынов пробился в полуфинал ЧМ по боксу

Сакен Бибосынов. Фото: James Chance/Getty Images

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Сакен Бибосынов вышел в 1/2 финала чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 51 кг Сакен в четвертьфинале соревнований одолел колумбийца Мартинеса Риваса. По итогам трех раундов судьи отдали победу Бибосынову.

Следующим соперником казахстанского боксера станет Танарат Саенгпет из Таиланда. Поединок запланирован на 4 ноября.

Напомним, что ранее в полуфинал мирового первенства пробились Темиртас Жусупов (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг) и Абылайхан Жусупов (до 67 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940216-bronzovyy-prizer-oi-2020-saken-bibosynov-probilsya-v-polufinal-chm-po-boksu/