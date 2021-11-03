Санатали Тольтаев уступил шотландскому боксеру и покинул чемпионат мира

Санатали Тольтаев. Фото: kfb.kz

Казахстанский боксер Санатали Тольтаев не смог пробиться в полуфинал чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 63,5 кг Санатали в 1/4 финала соревнований уступил Рису Линчу. По итогам трех раундов судьи раздельным решением отдали победу боксеру из Шотландии (2:3).

Следующим соперником Риза Линча станет Керем Озмен из Турции. Поединок состоится 4 ноября.

Напомним, что ранее в полуфинал мирового первенства пробились Темиртас Жусупов (до 48 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг) и Абылайхан Жусупов (до 67 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940221-sanatali-toltaev-ustupil-shotlandskomu-bokseru-i-pokinul-chm-po-boksu/