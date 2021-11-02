Нурбек Оралбай победил венгерского боксера и вышел в 1/4 финала чемпионата мира

Нурбек Оралбай. Фото: instagram.com/oralbay_nurbek

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай пробился в четвертьфинал чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 80 кг Нурбек в 1/8 финала соревнований одолел венгра Пала Ковача. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу Оралбаю (5:0).

Следующим соперником казахстанского боксера станет представитель Сербии Владимир Мирончиков. Поединок за выход в полуфинал состоится 2 ноября.

Напомним, что сегодня в четвертьфинал мирового первенства прошли Сакен Бибосынов (до 51 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг), Санатали Тольтаев (до 63,5 кг), Абылайхан Жусупов (до 67 кг) и Нурканат Райыс (до 75 кг).

Спонсор рубрики "Спорт" — официальный беттинг-партнер ФК "Челси", компания Parimatch. До 31 октября Parimatch дает возможность выиграть поездку в Лондон на домашнюю игру "Челси", а еще футболку, подписанную игроками клуба, и множество фирменных призов.

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940024-nurbek-oralbay-pobedil-vengerskogo-boksera-i-vyshel-v-14-finala-chempionata-mira/