Третью победу на ЧМ одержал капитан сборной Казахстана по боксу (видео)

Абылайхан Жусупов. Фото: olympic.kz

Казахстанский боксер Аблайхан Жусупов преодолел стадию 1/8 финала чемпионата мира-2021 по боксу в Белграде, сообщает NUR.KZ.

В весовой категории до 67 килограммов казахстанец встретился с поляком Дамианом Дуркачем, который не смог оказать достойного сопротивления. Единогласным решением судей (5:0) победу завоевал капитан сборной Казахстана, который вышел в 1/4 финала соревнований.

Ранее Жусупов в 1/32 финала соревнований одолел Линь Ю из Китайского Тайбэя. А в 1/16 финала соревнований прошел венесуэльца Кристиана Паласио.

Помимо Жусупова, в 1/4 финала ЧМ выступят: Темиртас Жусупов (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг) и Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурканат РАйыс (75 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940014-tretyu-pobedu-na-chm-oderzhal-kapitan-sbornoy-kazahstana-po-boksu-video/