Боксер Серик Темиржанов вышел в 1/4 финала чемпионата мира

Серик Темиржанов. Фото: olympic.kz

Казахстанский боксер Серик Темиржанов пробился в четвертьфинал чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 57 кг Серик в 1/8 финала соревнований одолел Рохита Мора из Индии. По итогам трех раундов судьи отдали победу Темиржанову (4:1).

За выход в полуфинал казахстанский боксер встретится с россиянином Эдуардом Савиным. Поединок запланирован на 2 ноября.

Напомним, что ранее Серик Темиржанов прошел монгола Энх-Амара Хархуу (1/32 финала) и японца Рейто Цуцуми (1/16 финала).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1939995-bokser-serik-temirzhanov-vyshel-v-14-finala-chempionata-mira/