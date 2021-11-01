Бронзовый призер ОИ-2020 Сакен Бибосынов вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу

Сакен Бибосынов. Фото: James Chance/Getty Images

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Сакен Бибосынов пробился в 1/4 финала чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 51 кг Сакен в 1/8 финала одолел Дипака из Индии. По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу Бибосынову (5:0).

В четвертьфинале казахстанский боксер встретится с Ривасом Мартинесом из Колумбии. Поединок за выход в полуфинал состоится 2 ноября.

Напомним, что сегодня в 1/4 финала мирового первенства вышли Серик Темиржанов (до 57 кг), Абылайхан Жусупов (до 67 кг) и Нурканат Райыс (до 75 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940020-bronzovyy-prizer-oi-2020-saken-bibosynov-vyshel-v-chetvertfinal-chm-po-boksu/