Нурканат Райыс не оставил шансов афганцу в бою за выход в 1/4 ЧМ по боксу (видео)

Нурканат Райыс. Фото: afb.kz

Казахстанский боксер Нурканат Райыс продолжил уверенное продвижение по сетке чемпионата мира в весовой категории до 75 кг. В 1/8 финала Раыйс уверенно перебоксировал соперника из Афганистана, сообщает NUR.KZ.

Афганистанец Сулиман Аслами представлял специально созданную AIBA "команду справедливого шанса", в которую сходят спортсмены, вынужденно покинувшие свои страны.

Райыс уверенно вел бой и победил единогласным решением судей. По ходу поединка Аслами побывал в нокдауне.

Таким образом, Нурканат Райыс стал седьмым представителем Казахстана, кто сразится в 1/4 финала чемпионата мира. Ранее это право завоевали Темиртас Жусупов (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Аблайхан Жусупов (67 кг) и Асланбек Шымбергенов (71 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940012-nurkanat-rayys-ne-ostavil-shansov-afgantsu-v-boyu-za-vyhod-v-14-chm-po-boksu-video/