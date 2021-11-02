Санатали Тольтаев пробился в 1/4 финала ЧМ по боксу

Санатали Тольтаев. Фото: kfb.kz

Казахстанский боксер Санатали Тольтаев вышел в четвертьфинал чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 63,5 кг Санатали в 1/8 финала соревнований одолел украинца Дениса Песоцкого. По итогам трех раундов судьи отдали победу Тольтаеву (5:0).

Следующим соперником казахстанского боксера станет Риз Линч из Шотландии. Поединок за выход в полуфинал состоится 2 ноября.

Напомним, что сегодня в четвертьфинал мирового первенства прошли Сакен Бибосынов (до 51 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг), Абылайхан Жусупов (до 67 кг) и Нурканат Райыс (до 75 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940022-sanatali-toltaev-probilsya-v-14-finala-chm-po-boksu/