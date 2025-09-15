Фанаты "Кайрата" обрушили гнев на руководство клуба и игроков "Актобе" после травмы Анарбекова

Болельщики ФК "Кайрат" высказали недовольство действиями игроков "Актобе" во время матча, когда голкипер Темирлан Анарбеков получил перелом челюсти, передает NUR.KZ.

Публикация в Instagram, в которой пресс-служба клуба пожелала "скорейшего выздоровления" вратарю Темирлану Анарбекову, вызвала бурное обсуждение среди поклонников футболиста.

Негодование болельщиков вызвала информация о переломе челюсти у Анарбекова. Некоторые поклонники "Кайрата" считают, что причиной травмы стала не случайность, а якобы агрессивная игра футболистов.

"Завтра фанаты "Актобе" будут без стыда сидеть на матче с "Реалом", "Судей вообще будто не было, или судьи приехали из Актобе?", "Актобе жесть как грубо играют. Так можно человека инвалидом сделать", "Актюбинские футболисты упали ниже плинтуса в глазах народа", - написали некоторые болельщики.

Другие фанаты клуба заявили, что руководству "Кайрата" стоило поберечь футболиста перед матчем с мадридским "Реалом" и не выпускать на матч в премьер-лиге Казахстана.

"Вы тоже интересные, через три дня матч Лиги чемпионов, Анарбекову нужно было сидеть", "Надо же его беречь. Зачем выпустили?" - пишут в комментариях казахстанцы.

Также фанаты футболиста предположили, что Анарбекова "сглазили", а многие просто пожелали ему выздоровления.

Напомним, голкипер алматинского футбольного клуба "Кайрат" и национальной сборной Казахстана Темирлан Анарбеков получил травму в матче 23-го тура премьер-лиги. На 10-й минуте матча Анарбеков столкнулся с игроком соперника, когда хотел перехватить мяч.

После этого тренер клуба Рафаэль Уразбахтин рассказал о степени повреждения вратаря команды Темирлана Анарбекова и сроках восстановления.

"По моим сведениям, у Темирлана повреждение челюсти, мы его потеряли на неопределенный срок. Он не сможет помочь команде в ближайших играх Лиги чемпионов и КПЛ-2025", - сообщил тренер футбольного клуба.

Ранее "Кайрат" уже остался без Александра Заруцкого, который был основным вратарем по ходу сезона и также получил травму.

