Фанаты "Кайрата" обрушили гнев на руководство клуба и игроков "Актобе" после травмы Анарбекова
Опубликовано:
Болельщики ФК "Кайрат" высказали недовольство действиями игроков "Актобе" во время матча, когда голкипер Темирлан Анарбеков получил перелом челюсти, передает NUR.KZ.
Публикация в Instagram, в которой пресс-служба клуба пожелала "скорейшего выздоровления" вратарю Темирлану Анарбекову, вызвала бурное обсуждение среди поклонников футболиста.
Негодование болельщиков вызвала информация о переломе челюсти у Анарбекова. Некоторые поклонники "Кайрата" считают, что причиной травмы стала не случайность, а якобы агрессивная игра футболистов.
"Завтра фанаты "Актобе" будут без стыда сидеть на матче с "Реалом", "Судей вообще будто не было, или судьи приехали из Актобе?", "Актобе жесть как грубо играют. Так можно человека инвалидом сделать", "Актюбинские футболисты упали ниже плинтуса в глазах народа", - написали некоторые болельщики.
Другие фанаты клуба заявили, что руководству "Кайрата" стоило поберечь футболиста перед матчем с мадридским "Реалом" и не выпускать на матч в премьер-лиге Казахстана.
"Вы тоже интересные, через три дня матч Лиги чемпионов, Анарбекову нужно было сидеть", "Надо же его беречь. Зачем выпустили?" - пишут в комментариях казахстанцы.
Также фанаты футболиста предположили, что Анарбекова "сглазили", а многие просто пожелали ему выздоровления.
Напомним, голкипер алматинского футбольного клуба "Кайрат" и национальной сборной Казахстана Темирлан Анарбеков получил травму в матче 23-го тура премьер-лиги. На 10-й минуте матча Анарбеков столкнулся с игроком соперника, когда хотел перехватить мяч.
После этого тренер клуба Рафаэль Уразбахтин рассказал о степени повреждения вратаря команды Темирлана Анарбекова и сроках восстановления.
"По моим сведениям, у Темирлана повреждение челюсти, мы его потеряли на неопределенный срок. Он не сможет помочь команде в ближайших играх Лиги чемпионов и КПЛ-2025", - сообщил тренер футбольного клуба.
Ранее "Кайрат" уже остался без Александра Заруцкого, который был основным вратарем по ходу сезона и также получил травму.
Напомним, Темирлан Анарбеков прославился тем, что помог "Кайрату" выйти в общий этап Лиги чемпионов. В серии пенальти решающего матча за выход в ЛЧ голкипер отбил три из пяти ударов. Также он дебютировал в сборной Казахстана, полностью отыграв отборочный матч чемпионата мира 2026 года против Уэльса. Национальная команда потерпела домашнее поражение со счетом 0:1.
Также стало известно, что встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" состоится 30 сентября в Алматы. Матч пройдет на Центральном стадионе города, начало - в 21.45 по местному времени. Затем мы писали, как и где купить билеты.
Позже футбольный клуб "Кайрат" выступил с официальным заявлением касательно распространяемой в Сети информации о продажах билетов на матч с "Реалом".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Голкипер "Кайрата" Темирлан Анарбеков получил перелом челюсти и пропустит матч Лиги чемпионов
- Посол Испании посетил базу "Кайрата" в преддверии матча с "Реалом"
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2286339-fanaty-kayrata-obrushili-gnev-na-rukovodstvo-kluba-i-igrokov-aktobe-posle-travmy-anarbekova/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах