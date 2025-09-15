Фанаты "Кайрата" обрушили гнев на руководство клуба и игроков "Актобе" после травмы Анарбекова

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      Фанаты "Кайрата" обрушили гнев на руководство клуба и игроков "Актобе" после травмы Анарбекова

      Опубликовано:

      Темірлан Анарбеков
      Темірлан Анарбеков. Фото: instagram.com/f.c.kairat

      Болельщики ФК "Кайрат" высказали недовольство действиями игроков "Актобе" во время матча, когда голкипер Темирлан Анарбеков получил перелом челюсти, передает NUR.KZ.

      Публикация в Instagram, в которой пресс-служба клуба пожелала "скорейшего выздоровления" вратарю Темирлану Анарбекову, вызвала бурное обсуждение среди поклонников футболиста.

      Негодование болельщиков вызвала информация о переломе челюсти у Анарбекова. Некоторые поклонники "Кайрата" считают, что причиной травмы стала не случайность, а якобы агрессивная игра футболистов.

      "Завтра фанаты "Актобе" будут без стыда сидеть на матче с "Реалом", "Судей вообще будто не было, или судьи приехали из Актобе?", "Актобе жесть как грубо играют. Так можно человека инвалидом сделать", "Актюбинские футболисты упали ниже плинтуса в глазах народа", - написали некоторые болельщики.

      Свежая публикация по теме:
      Вратарь "Кайрата" Анарбеков обошел Мбаппе и возглавил рейтинг Лиги чемпионов

      Другие фанаты клуба заявили, что руководству "Кайрата" стоило поберечь футболиста перед матчем с мадридским "Реалом" и не выпускать на матч в премьер-лиге Казахстана.

      "Вы тоже интересные, через три дня матч Лиги чемпионов, Анарбекову нужно было сидеть", "Надо же его беречь. Зачем выпустили?" - пишут в комментариях казахстанцы.

      Также фанаты футболиста предположили, что Анарбекова "сглазили", а многие просто пожелали ему выздоровления.

      Напомним, голкипер алматинского футбольного клуба "Кайрат" и национальной сборной Казахстана Темирлан Анарбеков получил травму в матче 23-го тура премьер-лиги. На 10-й минуте матча Анарбеков столкнулся с игроком соперника, когда хотел перехватить мяч.

      После этого тренер клуба Рафаэль Уразбахтин рассказал о степени повреждения вратаря команды Темирлана Анарбекова и сроках восстановления.

      "По моим сведениям, у Темирлана повреждение челюсти, мы его потеряли на неопределенный срок. Он не сможет помочь команде в ближайших играх Лиги чемпионов и КПЛ-2025", - сообщил тренер футбольного клуба.

      Ранее "Кайрат" уже остался без Александра Заруцкого, который был основным вратарем по ходу сезона и также получил травму.

      Напомним, Темирлан Анарбеков прославился тем, что помог "Кайрату" выйти в общий этап Лиги чемпионов. В серии пенальти решающего матча за выход в ЛЧ голкипер отбил три из пяти ударов. Также он дебютировал в сборной Казахстана, полностью отыграв отборочный матч чемпионата мира 2026 года против Уэльса. Национальная команда потерпела домашнее поражение со счетом 0:1.

      Также стало известно, что встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" состоится 30 сентября в Алматы. Матч пройдет на Центральном стадионе города, начало - в 21.45 по местному времени. Затем мы писали, как и где купить билеты.

      Позже футбольный клуб "Кайрат" выступил с официальным заявлением касательно распространяемой в Сети информации о продажах билетов на матч с "Реалом".

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.