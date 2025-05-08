"В его годы я ела песок": Сабина Алтынбекова показала успехи сына

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала истории в соцсети, в которых упомянула, что в свои годы ее сын пишет на английском, а она в его возрасте ела песок, передает NUR.KZ.

Заметки появились в историях Instagram-аккаунта Сабины Алтынбековой. Засняв, как ее сын пишет желтым маркером на странице, спортсменка сопроводила видео шуточным комментарием.

"Пока я делаю английский, мой сын решил тоже написать алфавит. В его 3 года я ела песок. А он в свои пишет на английском", - написала Алтынбекова.

Истории Сабины Алтынбековой. Фото: instagram.com/stories/altynbekova_20

Напомним, недавно казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова рассказала об отношениях ее сына с бывшим мужем после развода. Один из подписчиков задал вопрос о чувствах девушки, у которой, как он выразился, "сын растет без отца".

"Его отец уделяет ему полноценное внимание. У них особая связь, поэтому он разницы не заметил", - ответила спортсменка.

Также Алтынбекова рассказала, что во время игр за ребенком присматривает ее мама. По словам Сабины, на соревнования она ездит с сыном, а также берет с собой маму и сестренку.

Напомним, в марте 2025 года девушка объявила о разводе. Признание она опубликовала в соцсетях.

Замуж волейболистка вышла в декабре 2020 года за продюсера Саята Тостыкбаева и делилась историей знакомства с супругом. В октябре 2021 года у пары родился сын.

Кроме того, она признавалась, что замужество очень сильно изменило ее. По словам Сабины, до того, как связать себя узами брака, она была "дерзкой, вспыльчивой, даже временами жестокой, прямой и постоянно напряженной".

После того как спортсменка призналась, что развелась с мужем, Сабину спросили о том, кто может стать ее новым избранником.

А несколько дней назад Сабина Алтынбекова в своем профиле в Instagram опубликовала шутку о размере кольца, которое она бы хотела получить.