Сабина Алтынбекова рассказала подробности знакомства с мужем

Фото: Instagram/sayat_salman

Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова поделилась с подписчиками историей знакомства со своим мужем Саятом Салманулы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсменки.

Далее приводим текст Сабины Алтынбековой без сокращений.

26 апреля 2020 г.

Солнечный Дубай, прекрасное настроение, мы успешно закончили сезон. Решили с девочками немного пошопиться в Дубай Моле, от этого настроение более прекрасное. Проходя шикарные бутики известных брендов, я периодически листаю директ в инстаграм. Обычно не захожу в этот раздел и не читаю сообщения, но в этот раз все иначе. Не знаю, то ли из-за хорошего настроения или же мое сердце тихонечко вело меня к тому самому.

Первое сообщение, которое я увидела, было от Саята. Знаете, я и не обратила бы внимание на его аккаунт, если бы не его вопрос, хотя у его страницы было достаточно внушительное количество подписчиков. Но я из тех, кто не обращает на это внимание. Без какого либо приветствия, без каких либо действий этот мужчина задаёт вопрос : "Парень есть?"

Вы наверное подумаете, что я критична или избалована, но я всегда требовала правильного отношения к себе, даже от незнакомых мне людей.

Долго не думая, я решила ответить, так скажем отзеркалить его, ответив на сообщение "А вы женаты?"

Аккаунт его был закрыт, да и мне особо было не интересно как он выглядит. После отрицательного ответа я решила продолжить : "Разведены? Судимость есть?"

Вы наверное думаете зачем я спросила про судимость?! Это такой мой юмор да и на всякий случай.

Ответив на эти сообщения, Саят продолжал мне писать. Вы наверное представили себе картину, что после мы продолжили каждый день общаться и т.д. Но нет, не все так просто, я попросила написать мне после того, как закончится Рамадан.

20 мая и после

Саят писал, приглашал на обед, а я технично избегала. Поверьте, я была загружена, тренировалась, подтягивала английский, учила арабский и проводила бесценные дни с семьей. Саят продолжал писать, ненавязчиво (плюс ему за это, потому что я не люблю давление). Все сообщения были в духе "Здравствуйте, как дела? Чем занимаетесь?" не более.

18 октября и после

Саят приглашает пообедать, я деликатно отказываю, говоря о моей свободной след. недели. По истечении пары дней Саят напоминает о себе, желая хорошего дня. На следующий день просыпаюсь с мыслью, что скучно, долго не думая, пишу ему. Все, определились со временем и где увидимся?

25 октября

Хорошее настроение и я подумываю о том, чтобы не идти на встречу. Вы не подумайте, что какая-то не серьезная, я всегда была далека от всяких тусовок, встреч и т.д. Саят желая доброго утра, напоминает о встрече. Я переношу эту встречу на два часа позже, в итоге, решаясь пойти, "типичная женщина"

Вот так начиналась наша история, а как проходили эти 3 незабываемые встречи, после которого Саят сделал предложение, я напишу позже, если это будет вам интересно, дайте знать.

Всем любви и ненавязчивых сообщений.

Напомним, 6 октября Сабина Алтынбекова родила сына. Позже были опубликованы кадры с ее выписки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1945780-sabina-altynbekova-rasskazala-podrobnosti-znakomstva-s-muzhem/