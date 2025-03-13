Самая красивая волейболистка Казахстана Сабина Алтынбекова объявила о разводе

Сабина Алтынбекова, которую часто называют самой красивой волейболисткой Казахстана, объявила о разводе. Признание девушка опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Алтынбекова устроила интерактив со своими подписчиками, предложив им позадавать ей вопросы. Один из пользователей спросил, рассталась ли она со своим супругом.

"Да, я была в официально зарегистрированном браке, и я официально разведена. Было много вопросов по этому поводу, на этом я закрываю тему", - написала спортсменка.

Скриншот: instagram.com/altynbekova_20

Напомним, волейболистка вышла замуж в декабре 2020 года за продюсера Саята Тостыкбаева.

Позже девушка делилась историей знакомства со своим избранником – она призналась, что Саят ей понравился не сразу.

Кроме того, спортсменка признавалась, что замужество очень сильно изменило ее. По словам Сабины, до того, как связать себя узами брака, она была "дерзкой, вспыльчивой, даже временами жестокой, прямой и постоянно напряженной".

В октябре 2021 года у пары родился сын, а в декабре 2022-го казахстанка объявила о возвращении в спорт – она продолжила играть за арабский клуб "Аль-Васл".