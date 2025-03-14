"У кого есть шанс?": Сабину Алтынбекову спросили о новом избраннике после развода

Известную казахстанскую волейболистку Сабину Алтынбекову спросили о том, каким критериям должен соответствовать ее новый избранник, передает NUR.KZ.

После того как спортсменка призналась, что развелась с мужем, Сабину спросили о том, кто может стать ее новым избранником. Волейболистка ответила подписчикам в своем профиле в Instagram.

"У кого есть шанс быть вашим мужем? Критерии?" - спросили Сабину в сторис.

Алтынбекова не стала называть критерии.

"А можно я передохну, пожалуйста?" - ответила вопросом на вопрос спортсменка, добавив смеющийся смайлик.

Сабина Алтынбекова. Фото: instagram.com/altynbekova_20

Напомним, что на днях Сабина Алтынбекова, которую часто называют самой красивой волейболисткой Казахстана, объявила о разводе.

"Да, я была в официально зарегистрированном браке, и я официально разведена. Было много вопросов по этому поводу, на этом я закрываю тему", - написала спортсменка в соцсетях.

Отметим, что волейболистка вышла замуж в декабре 2020 года за продюсера Саята Тостыкбаева.

Позже девушка делилась историей знакомства со своим избранником – она призналась, что Саят ей понравился не сразу.

Кроме того, спортсменка признавалась, что замужество очень сильно изменило ее. По словам Сабины, до того, как связать себя узами брака, она была "дерзкой, вспыльчивой, даже временами жестокой, прямой и постоянно напряженной".

В октябре 2021 года у пары родился сын.