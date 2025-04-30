"У них особая связь": Сабина Алтынбекова высказалась об отношениях сына и бывшего мужа

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова рассказала об отношениях ее сына с бывшим мужем после развода - спортсменка побеседовала с подписчиками, передает NUR.KZ.

Сабина устроила интерактив со своими фолловерами в Instagram, предложив им задать ей вопросы.

Один из подписчиков задал вопрос о чувствах девушки, у которой, как он выразился, "сын растет без отца".

"Его отец уделяет ему полноценное внимание. У них особая связь, поэтому он разницы не заметил", - ответила спортсменка.

Также Алтынбекова рассказала, что во время игр за ребенком присматривает ее мама. По словам Сабины, на соревнования она ездит с сыном, а также берет с собой маму и сестренку.

Напомним, в марте 2025 года девушка объявила о разводе. Признание она опубликовала в соцсетях.

Замуж волейболистка вышла в декабре 2020 года за продюсера Саята Тостыкбаева и делилась историей знакомства с супругом. В октябре 2021 года у пары родился сын.

Кроме того, она признавалась, что замужество очень сильно изменило ее. По словам Сабины, до того, как связать себя узами брака, она была "дерзкой, вспыльчивой, даже временами жестокой, прямой и постоянно напряженной".

После того как спортсменка призналась, что развелась с мужем, Сабину спросили о том, кто может стать ее новым избранником.