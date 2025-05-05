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Пережившая развод Сабина Алтынбекова опубликовала фото кольца

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Сабина Алтынбекова
Сабина Алтынбекова. Фото: instagram.com/altynbekova_20

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова в своем профиле в Instagram опубликовала шутку о размере кольца, которое она бы хотела получить, передает NUR.KZ.

В stories своего профиля Алтынбекова выложила фотографию архитектурной формы в виде большого кольца в казахском национальном стиле.

"Вот такое кольцо хочу", - подписала фото спортсменка.

Арт-объект в виде кольца
Арт-объект в виде кольца. Фото: instagram.com/altynbekova_20

В комментариях к stories многие указали на то, что Алтынбекова сейчас находится в Актобе. А один из подписчиков даже написал, что достанет для волейболистки украшение.

"Будет кольцо", - написал он.

Напомним, в марте этого года Сабина Алтынбекова, которую часто называют самой красивой волейболисткой Казахстана, объявила о разводе с продюсером Саятом Тостыкбаевым.

Позже она поделилась, каким критериям должен соответствовать ее новый избранник.

Ранее девушка делилась историей знакомства с бывшим мужем. Кроме того, спортсменка признавалась, что замужество очень сильно изменило ее. В октябре 2021 года у пары родился сын.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2242191-perezhivshaya-razvod-sabina-altynbekova-opublikovala-foto-kolca/