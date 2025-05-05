Пережившая развод Сабина Алтынбекова опубликовала фото кольца

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова в своем профиле в Instagram опубликовала шутку о размере кольца, которое она бы хотела получить, передает NUR.KZ.

В stories своего профиля Алтынбекова выложила фотографию архитектурной формы в виде большого кольца в казахском национальном стиле.

"Вот такое кольцо хочу", - подписала фото спортсменка.

Арт-объект в виде кольца. Фото: instagram.com/altynbekova_20

В комментариях к stories многие указали на то, что Алтынбекова сейчас находится в Актобе. А один из подписчиков даже написал, что достанет для волейболистки украшение.

"Будет кольцо", - написал он.

Напомним, в марте этого года Сабина Алтынбекова, которую часто называют самой красивой волейболисткой Казахстана, объявила о разводе с продюсером Саятом Тостыкбаевым.

Позже она поделилась, каким критериям должен соответствовать ее новый избранник.

Ранее девушка делилась историей знакомства с бывшим мужем. Кроме того, спортсменка признавалась, что замужество очень сильно изменило ее. В октябре 2021 года у пары родился сын.