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Какие выплаты пожизненно получают спортсмены и тренеры в Казахстане

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Женщина трогает олимпийские медали
Олимпийские медали. Иллюстративное фото: Steve Russell/Getty Images

Спортсменам, являющимся олимпийскими чемпионами, и их тренерам при трудовом стаже 20 лет и более в Казахстане пожизненно выплачивают по 100 МРП в месяц. Как получить выплату, узнали журналисты NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Спортсмены-олимпийские чемпионы и их тренеры в Казахстане с трудовым стажем от 20 лет могут получать пожизненную ежемесячную выплату в размере 100 МРП (393 200 тенге в 2025 году).
  • На выплаты могут претендовать чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионы мира по олимпийским видам спорта и их тренеры, являющиеся гражданами Казахстана.
  • Оформить пожизненное ежемесячное материальное обеспечение можно через портал "Электронного правительства" в разделе "Трудоустройство и занятость", выбрав соответствующую услугу во вкладке "Профессиональный спорт".

Действующие спортсмены, которые становятся призерами Олим­пий­ских, Па­ра­лим­пий­ских, Сурдлим­пий­ских иг­р и других международных спортивных соревнований, получают достойное вознаграждение от государства.

Например, спортсменам из Казахстана, занявшим на Олимпиаде с шестого по первое места, единовременно выплачивают от 5 000 до 250 000 долларов США.

При этом "чемпионы на пенсии" и их тренеры могут рассчитывать на пожизненное ежемесячное материальное обеспечение. Правила и размеры выплат установлены приказом министра культуры и спорта РК от 3 июля 2023 года № 168.

Кто может рассчитывать на ежемесячное содержание

Согласно приказу, материальное обеспечение выплачивается спортсменам, завоевавшим звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и чемпионов мира по олимпийским видам спорта. На аналогичные выплаты могут рассчитывать подготовившие их тренеры.

При этом и спортсмены, и их тренеры должны быть гражданами Республики Казахстан и иметь трудовой стаж не менее 20 лет в области физической культуры и спорта на территории Казахстана.

Если спортсмен несколько раз становился чемпионом, но с разными тренерами, то на выплаты может претендовать каждый из них. А чемпионы, которые впоследствии стали тренерами олимпийских призеров, получают только одну выплату.

Какие выплаты получают "чемпионы на пенсии"

Что касается ее размеров, то "чемпионы на пенсии" и их тренеры ежемесячно получают по 100 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2025 году равно 393 200 тенге.

Ежегодно эту сумма растет в связи с увеличением МРП. Также отметим, что до середины 2022 года пожизненное содержание спортсменов было более чем в четыре раза меньше – 24 МРП, или 76 320 тенге на тот год.

Материальное обеспечение выплачивается за счет средств республиканского бюджета и прекращается в случае аннулирования спортивного результата за использование или попытки использования допинга.

Как оформить ежемесячное содержание чемпионов

Таким образом, выплата пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам является государственной услугой. В том числе ее можно оформить онлайн.

Для этого на портале "Электронного правительства" нужно перейти в раздел "Трудоустройство и занятость" и во вкладке "Профессиональный спорт" выбрать соответствующую услугу.

Напомним, что в прошлом году мажилис одобрил ряд поправок по вопросам спорта в стране. В их числе запрет на финансирование из бюджета спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2225360-kakie-vyplaty-pozhiznenno-poluchayut-sportsmeny-i-trenery-v-kazahstane/