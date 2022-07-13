В четыре раза увеличатся пожизненные выплаты спортсменам и тренерам в Казахстане

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Олимпийские чемпионы и их тренеры, отдавшие спорту не менее 20 лет, имеют право на пожизненное ежемесячное материальное обеспечение. Новые поправки в постановление о правилах его назначения увеличивают выплаты спортсменам более чем в четыре раза. С их новыми размерами ознакомились журналисты NUR.KZ.

Согласно казахстанскому законодательству, материальное обеспечение выплачивается спортсменам и тренерам, являющимся гражданами Казахстана и имеющим трудовой стаж не менее 20 лет в области физической культуры и спорта. В частности, на выплаты могут претендовать:

спортсмены, завоевавшие звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и чемпионы мира по олимпийским видам спорта;

тренеры, подготовившие этих спортсменов.

Размеры их содержания устанавливаются Правилами выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам.

В текущей редакции правил указано, что ежемесячное материальное обеспечение олимпийских чемпионов и их тренеров на данный момент составляет 24 месячных расчетных показателя (МРП). На 2022 год, если брать размер МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат, эта сумма составляет 76 320 тенге в месяц.

При этом еще в прошлом году появилась информация о том, что данные выплаты планируется увеличить в несколько раз, сделав сумму поддержки спортсменов актуальной для настоящих экономических реалий.

11 июля 2022 года было официально опубликовано постановление правительства РК, согласно которому выплаты пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам будут увеличены до 100 МРП или 318 000 тенге в текущем году.

Данное постановление будет введено в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального публикования или с 22 июля 2022 года.

Как оформить пожизненное материальное обеспечение

Спортсмены и тренеры, которые имеют право на пожизненные выплаты, должны предоставить в уполномоченный орган в области физической культуры и спорта следующие документы:

заявление по форме;

документ, подтверждающий двадцатилетний стаж работы в области физической культуры и спорта или работы тренером. Это может быть трудовая книжка, трудовой договор, выписки из актов работодателя или из ведомости выдачи зарплаты, послужной список или архивная справка;

копия протокола соревнований, подтверждающего звание чемпиона и призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр или чемпиона мира по олимпийским видам спорта. Для тренера такой документ нужно предоставить в отношении спортсмена, которого он тренировал.

Напомним, что для олимпийских чемпионов и призеров также предусмотрены единовременные призовые выплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1978246-v-chetyre-raza-uvelichatsya-pozhiznennye-vyplaty-sportsmenam-i-treneram-v-kazahstane/