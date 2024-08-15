Казахстан вошел в топ-10 стран по размерам выплат за олимпийские медали

Достижения спортсменов на крупных международных соревнованиях и Олимпиадах поощряются государством. Но в некоторых развитых странах выплаты оказались сравнительно небольшими. Об этом читайте в NUR.KZ.
Победа на Олимпийских играх является большим достижением не только для спортсмена, но и для государства. Поэтому обладателей медалей и призовых мест стараются поощрить за подобные успехи.
При этом подход к вознаграждению может отличаться в зависимости от государства: в некоторых странах деньги платят общественные организации, а в других вовсе не раскрывается информация о сумме выплачиваемых призовых денег.
Так, Казахстан оказался одной из стран, которые имеют наиболее высокие суммы вознаграждения для спортсменов за полученные олимпийские медали. При этом они также получают деньги и за некоторые непризовые места.
Где платят больше всего
Согласно открытым источникам информации, лидером по сумме денег за получение олимпийской медали является Гонконг – он представлен на Олимпиаде отдельно от Китая. Например, по итогам последних игр Китай занял второе место в общем медальном зачете (91 медаль), а Гонконг расположился на 37 месте (4 медали).
Обладатели золота, выступающие от Гонконга, получают 768 тыс. долларов США, за серебро платят 384 тыс. долларов, а за бронзу – 192 тыс. долларов.
Второе место занимает Сингапур: 737 тыс. долларов – за золотую медаль, 369 тыс. долларов – за серебро и 184 тыс. долларов – за бронзу. А замыкает тройку лидеров Тайвань – от 178 до 720 тыс. долларов в зависимости от призового места.
При этом данные страны заняли невысокие места в общем страновом зачете: у Сингапура 84 место (1 бронза), а Тайвань на 35 месте (2 золота и 5 медалей из бронзы).
|Страна
|Вознаграждение, в долл. США
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Гонконг
|768 000
|384 000
|192 000
|Сингапур
|737 000
|369 000
|184 000
|Тайвань
|720 000
|251 000
|178 000
|Турция
|380 000
|230 000
|115 000
|Грузия
|370 000
|185 000
|92 000
|Таиланд
|365 000
|219 000
|146 000
|Индонезия
|346 000
|138 000
|69 000
|Израиль
|275 000
|192 000
|137 000
|Казахстан
|250 000
|150 000
|75 000
|Малайзия
|216 000
|71 000
|24 000
В первую пятерку лидеров также вошли:
- Турция – от 115 до 380 тыс. долларов от бронзы до золота;
- Грузия – от 92 до 370 тыс. долларов.
Казахстан, согласно различным оценкам, вошел в топ-10 по данному показателю и занял девятое место.
Так, обладатели золотой медали получают 250 тыс. долларов, за серебро присуждается 150 тыс. долларов, а за бронзу – 75 тыс. долларов.
При этом следует отметить, что лидеры по медальному зачету на прошедшей Олимпиаде в Париже имеют более скромные показатели:
- США – первое место и 126 медалей, а вознаграждение составляет от 15 до 37 тыс. долларов;
- Япония – третье место и 45 медалей, а спортсмены получат от 9 до 45 тыс. долларов.
Ранее эксперты рассказали, почему олимпийские медали 2024 года являются ценным финансовым активом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2148759-kazahstan-voshel-v-top-10-stran-po-razmeram-vyplat-za-olimpiyskie-medali/