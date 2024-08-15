Казахстан вошел в топ-10 стран по размерам выплат за олимпийские медали

Достижения спортсменов на крупных международных соревнованиях и Олимпиадах поощряются государством. Но в некоторых развитых странах выплаты оказались сравнительно небольшими. Об этом читайте в NUR.KZ.

Победа на Олимпийских играх является большим достижением не только для спортсмена, но и для государства. Поэтому обладателей медалей и призовых мест стараются поощрить за подобные успехи.

При этом подход к вознаграждению может отличаться в зависимости от государства: в некоторых странах деньги платят общественные организации, а в других вовсе не раскрывается информация о сумме выплачиваемых призовых денег.

Так, Казахстан оказался одной из стран, которые имеют наиболее высокие суммы вознаграждения для спортсменов за полученные олимпийские медали. При этом они также получают деньги и за некоторые непризовые места.

Где платят больше всего

Согласно открытым источникам информации, лидером по сумме денег за получение олимпийской медали является Гонконг – он представлен на Олимпиаде отдельно от Китая. Например, по итогам последних игр Китай занял второе место в общем медальном зачете (91 медаль), а Гонконг расположился на 37 месте (4 медали).

Обладатели золота, выступающие от Гонконга, получают 768 тыс. долларов США, за серебро платят 384 тыс. долларов, а за бронзу – 192 тыс. долларов.

Второе место занимает Сингапур: 737 тыс. долларов – за золотую медаль, 369 тыс. долларов – за серебро и 184 тыс. долларов – за бронзу. А замыкает тройку лидеров Тайвань – от 178 до 720 тыс. долларов в зависимости от призового места.

При этом данные страны заняли невысокие места в общем страновом зачете: у Сингапура 84 место (1 бронза), а Тайвань на 35 месте (2 золота и 5 медалей из бронзы).

Страна Вознаграждение, в долл. США Золото Серебро Бронза Гонконг 768 000 384 000 192 000 Сингапур 737 000 369 000 184 000 Тайвань 720 000 251 000 178 000 Турция 380 000 230 000 115 000 Грузия 370 000 185 000 92 000 Таиланд 365 000 219 000 146 000 Индонезия 346 000 138 000 69 000 Израиль 275 000 192 000 137 000 Казахстан 250 000 150 000 75 000 Малайзия 216 000 71 000 24 000

В первую пятерку лидеров также вошли:

Турция – от 115 до 380 тыс. долларов от бронзы до золота;

от бронзы до золота; Грузия – от 92 до 370 тыс. долларов.

Казахстан, согласно различным оценкам, вошел в топ-10 по данному показателю и занял девятое место.

Так, обладатели золотой медали получают 250 тыс. долларов, за серебро присуждается 150 тыс. долларов, а за бронзу – 75 тыс. долларов.

При этом следует отметить, что лидеры по медальному зачету на прошедшей Олимпиаде в Париже имеют более скромные показатели:

США – первое место и 126 медалей, а вознаграждение составляет от 15 до 37 тыс. долларов ;

; Япония – третье место и 45 медалей, а спортсмены получат от 9 до 45 тыс. долларов.

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