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Спортсменам иностранцам больше не будут платить зарплаты из бюджета в Казахстане

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Штанга лежит на полу
Штанга. Иллюстративное фото: mihailomilovanovic/Getty Images

В мажилисе одобрили ряд поправок по вопросам спорта в стране - в их числе запрет на финансирование из бюджета спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Поправки вносятся в рамках разработанного Минтуризма и спорта проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физкультуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации норм».

Одной из поправок стал запрет на госфинансирование легионеров в Казахстане.

"Финансирование профессионального спорта за счет государственного бюджета будет ограничено, за счет установления лимитов на содержание профклубов, также запрещается финансирования за счет бюджетных средств и средств субъектов квазигосударственного сектора спортсменов, не являющихся гражданами Республики Казахстан", - сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

В проекте закона статья о государственной социальной поддержке спортсменов и тренеров теперь изложена с указанием казахстанского гражданства:

  1. Государство осуществляет социальную поддержку спортсменов и тренеров в виде пожизненного ежемесячного материального обеспечения, представляющего собой ежемесячные выплаты.
  2. Право на получение материального обеспечения имеют спортсмены, являющиеся гражданами Республики Казахстан и имеющие трудовой стаж не менее 20 лет в области физкультуры и спорта на территории Республики Казахстан, завоевавшие звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта.
  3. Право на получение материального обеспечения имеют тренеры, являющиеся гражданами Республики Казахстан и имеющие трудовой стаж не менее 20 лет в области физкультуры и спорта на территории Республики Казахстан, подготовившие спортсменов, завоевавших звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта».

Напомним, еще в прошлом году депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев возмущался суммами, которые выделяются на содержание легионеров в казахстанском спорте. Он сообщал, что 770 млн долларов выделяется на спорт высших достижений.

В сентябре этого года заговорили о запрете на финансирование легионеров в казахстанском спорте за счет госбюджета - был разработан соответствующий законопроект.

Позже депутат Асхат Аймагамбетов разъяснил, почему в Казахстане хотят ввести запрет на финансирование иностранных игроков в командах страны за счет бюджетных средств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2186801-sportsmenam-inostrancam-bolshe-ne-budut-platit-zarplaty-iz-byudzheta-v-kazahstane/

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