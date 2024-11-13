Спортсменам иностранцам больше не будут платить зарплаты из бюджета в Казахстане

В мажилисе одобрили ряд поправок по вопросам спорта в стране - в их числе запрет на финансирование из бюджета спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Поправки вносятся в рамках разработанного Минтуризма и спорта проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физкультуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации норм».

Одной из поправок стал запрет на госфинансирование легионеров в Казахстане.

"Финансирование профессионального спорта за счет государственного бюджета будет ограничено, за счет установления лимитов на содержание профклубов, также запрещается финансирования за счет бюджетных средств и средств субъектов квазигосударственного сектора спортсменов, не являющихся гражданами Республики Казахстан", - сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

В проекте закона статья о государственной социальной поддержке спортсменов и тренеров теперь изложена с указанием казахстанского гражданства:

Государство осуществляет социальную поддержку спортсменов и тренеров в виде пожизненного ежемесячного материального обеспечения, представляющего собой ежемесячные выплаты. Право на получение материального обеспечения имеют спортсмены, являющиеся гражданами Республики Казахстан и имеющие трудовой стаж не менее 20 лет в области физкультуры и спорта на территории Республики Казахстан, завоевавшие звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта. Право на получение материального обеспечения имеют тренеры, являющиеся гражданами Республики Казахстан и имеющие трудовой стаж не менее 20 лет в области физкультуры и спорта на территории Республики Казахстан, подготовившие спортсменов, завоевавших звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта».

Напомним, еще в прошлом году депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев возмущался суммами, которые выделяются на содержание легионеров в казахстанском спорте. Он сообщал, что 770 млн долларов выделяется на спорт высших достижений.

В сентябре этого года заговорили о запрете на финансирование легионеров в казахстанском спорте за счет госбюджета - был разработан соответствующий законопроект.

Позже депутат Асхат Аймагамбетов разъяснил, почему в Казахстане хотят ввести запрет на финансирование иностранных игроков в командах страны за счет бюджетных средств.