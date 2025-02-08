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Головкин и Мырзабосынов провели встречу со сборной Казахстана на Азиатских играх

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Сборная Казахстана и Геннадий Головкин на Азиаде-2025
Сборная Казахстана на Азиаде-2025. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Президент Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин и министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов провели встречу со сборной Казахстана на Азиаде-2025, передает NUR.KZ.

Подробности мероприятия приводятся на официальном сайте НОК РК. Отмечается, что Головкин и Мырзабосынов поздравили отечественных спортсменов с первыми наградами на Азиаде и пожелали дальнейших успехов.

Напомним, в первый медальный день соревнований казахстанцы выиграли три серебра — в шорт-треке, конькобежном спорте и лыжных гонках.

"Поздравляю наших спортсменов, кто сегодня поднялся на пьедестал. Ваш сегодняшний успех — результат кропотливой работы, терпения и преданности спорту.
Рад находиться здесь вместе с вами и понимаю, насколько для вас важно и ответственно выступать на Азиатских играх, представлять нашу страну на таком крупном спортивном событии. Каждый вносит свой вклад в общий успех. И мы ценим вашу самоотдачу во время выступлений. Желаю всем ярких побед и новых достижений", — сказал Головкин.

Мырзабосынов поставил в пример главу НОК и олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Ольгу Рыпакову, которая тоже присутствовала на мероприятии, а также встретилась в Харбине с президентом Международного олимпийского комитета.

"Сегодня в копилку страны добавлены три серебряные награды. Хочу поблагодарить вас за вклад в укрепление международного статуса Казахстана. Желаю удачи всем спортсменам, которые продолжают соревнования. Вас поддерживают тысячи болельщиков, верящих в вашу победу. Пусть достижения и победы таких великих атлетов, как Геннадий Головкин и Ольга Рыпакова, вдохновляют вас на новые вершины",приводит слова Мырзабосынова Министерство туризма и спорта РК.

Азиатские игры в китайском Харбине продлятся до 14 февраля.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2219069-golovkin-i-myrzabosynov-proveli-vstrechu-so-sbornoy-kazahstana-na-aziatskih-igrah/