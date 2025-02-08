Азиада-2025: расписание выступлений казахстанцев на 9 февраля

Воскресенье, 9 февраля, станет вторым медальным днем на Азиаде-2025 в китайском Харбине. NUR.KZ представляет расписание стартов казахстанских спортсменов по времени Астаны.
В заключительный день недели будет разыграно 13 комплектов наград. Во всех медальных дисциплинах примут участие представители Казахстана.
Женская национальная сборная по керлингу начнет выступление на предварительном этапе. Для выхода в полуфинал необходимо попасть в топ-4.
06:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, первый тур
Казахстан — Япония
Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир
07:00. Шорт-трек. 1000 метров
Женщины: Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Ольга Тихонова. Финал назначен на 08:25.
Мужчины: Глеб Ивченко, Айбек Насен, Адиль Галиахметов. Финал назначен на 08:35.
07:00. Горные лыжи. Мужчины. Слалом
Захар Кучин, Ростислав Хохлов, Алексей Кулаков, Данил Сысоев
07:00. Фристайл. Лыжная акробатика.
Женщины: Ардана Маханова, Аяна Жолдас
Мужчины: Роман Иванов, Асылхан Асан, Уланбакир Умурзаков
07:30. Ски-альпинизм. Спринт
Женщины: Асем Назырова. Финал назначен на 08:50.
Мужчины: Денис Власов, Тимур Артюхин, Шынгыс Байкашев, Нияз Джанзаков. Финал назначен на 09:05.
08:00. Лыжные гонки. Женщины. Индивидуальная гонка на 5 километров свободным стилем
08:55. Шорт-трек. Эстафеты
Женщины: Ольга Тихонова, Зейнеп Кумаркан, Яна Хан, Алина Ажгалиева (состав может измениться). Финал назначен на 09:46.
Мужчины: Глеб Ивченко, Айбек Насен, Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев (состав может измениться). Финал назначен на 10:05.
09:00. Конькобежный спорт. Женщины. 500 метров
Инесса Шумекова, Дарья Важенина, Маргарита Галиева, Кристина Силаева
09:55. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 метров
Вадим Якубовский, Бакдаулет Сагатов, Виталий Щиголев
10:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, второй тур
Китайский Тайбэй — Казахстан
11:50. Конькобежный спорт. Женщины. Командный спринт
Надежда Морозова, Кристина Силаева, Дарья Важенина, Инесса Шумекова (состав может измениться)
12:30. Хоккей. Женщины. Предварительный этап, группа В, четвертый матч
Южная Корея — Казахстан
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219012-aziada-2025-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-9-fevralya/