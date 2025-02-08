Азиада-2025: расписание выступлений казахстанцев на 9 февраля

Воскресенье, 9 февраля, станет вторым медальным днем на Азиаде-2025 в китайском Харбине. NUR.KZ представляет расписание стартов казахстанских спортсменов по времени Астаны.

В заключительный день недели будет разыграно 13 комплектов наград. Во всех медальных дисциплинах примут участие представители Казахстана.

Женская национальная сборная по керлингу начнет выступление на предварительном этапе. Для выхода в полуфинал необходимо попасть в топ-4.

06:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, первый тур

Казахстан — Япония

Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова, Мерей Тастемир

07:00. Шорт-трек. 1000 метров

Женщины: Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Ольга Тихонова. Финал назначен на 08:25.

Мужчины: Глеб Ивченко, Айбек Насен, Адиль Галиахметов. Финал назначен на 08:35.

07:00. Горные лыжи. Мужчины. Слалом

Захар Кучин, Ростислав Хохлов, Алексей Кулаков, Данил Сысоев

07:00. Фристайл. Лыжная акробатика.

Женщины: Ардана Маханова, Аяна Жолдас

Мужчины: Роман Иванов, Асылхан Асан, Уланбакир Умурзаков

07:30. Ски-альпинизм. Спринт

Женщины: Асем Назырова. Финал назначен на 08:50.

Мужчины: Денис Власов, Тимур Артюхин, Шынгыс Байкашев, Нияз Джанзаков. Финал назначен на 09:05.

08:00. Лыжные гонки. Женщины. Индивидуальная гонка на 5 километров свободным стилем

08:55. Шорт-трек. Эстафеты

Женщины: Ольга Тихонова, Зейнеп Кумаркан, Яна Хан, Алина Ажгалиева (состав может измениться). Финал назначен на 09:46.

Мужчины: Глеб Ивченко, Айбек Насен, Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев (состав может измениться). Финал назначен на 10:05.

09:00. Конькобежный спорт. Женщины. 500 метров

Инесса Шумекова, Дарья Важенина, Маргарита Галиева, Кристина Силаева

09:55. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 метров

Вадим Якубовский, Бакдаулет Сагатов, Виталий Щиголев

10:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, второй тур

Китайский Тайбэй — Казахстан

11:50. Конькобежный спорт. Женщины. Командный спринт

Надежда Морозова, Кристина Силаева, Дарья Важенина, Инесса Шумекова (состав может измениться)

12:30. Хоккей. Женщины. Предварительный этап, группа В, четвертый матч

Южная Корея — Казахстан

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