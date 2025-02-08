Конькобежец Евгений Кошкин принес сборной Казахстана второе серебро Азиады-2025

Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин попал на пьедестал зимних Азиатских игр 2025 года, которые принимает китайский Харбин, передает корреспондент NUR.KZ.

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Первый комплект медалей в этом виде спорта был разыгран на дистанции 100 метров у мужчин.

Кошкин показал результат 9,47 секунды, что выше прошлого рекорда Азии. Однако казахстанца превзошел китаец Гао Тинъюй (9,35), который и стал чемпионом. Бронзу выиграл южнокореец Ким Джун Хо (9,62).

Казахстанец Алтай Жардембекулы остановился в шаге от пьедестала и стал четвертым (9,64). Артур Галиев занял 12-е место (9,93), Никита Важенин — 15-е (10,01).

У женщин на этой же дистанции лучший результат в сборной Казахстана показала Кристина Силаева, которая расположилась на восьмой строчке (10,73). Инесса Шумекова (10,83), Маргарита Галиева (11,10) и Дарья Важенина (11,23) заняли места с 13-го по 15-е.

Победу у женщин одержала Ли Нах Ен из Южной Кореи (10,501). Серебро выиграла ее соотечественница Ким Мин Сон (10,505), бронзу — Чэнь Инь Чу из Китайского Тайбэя (10,51).

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