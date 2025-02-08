Сборная Казахстана выиграла первую медаль на Азиаде-2025

Смешанная национальная сборная по шорт-треку принесла команде Казахстана первую медаль на зимних Азиатских играх 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу в этой дисциплине прошли решающие забеги на 2000 метров. Сборная Казахстана выступила в главном финале в составе Яны Хан, Малики Ермек, Дениса Никиши и Адиля Галиахметова.

Национальная команда показала второй результат, уступив только представителям Южной Кореи (+0,724 секунды). Тройку призеров замкнули японцы, в шаге от пьедестала остановились китайцы.

Серебро шорт-трекистов стало первой медалью сборной Казахстана на соревнованиях в Харбине. Кроме того, это был первый разыгранный комплект наград на Азиаде-2025.

Всего в программу субботы внесено 17 медальных стартов. В частности, еще четыре комплекта наград разыграют в шорт-треке — на индивидуальных дистанциях 500 и 1500 метров и у мужчин, и у женщин.

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