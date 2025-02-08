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Ольга Рыпакова встретилась с главой МОК Томасом Бахом

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Томас Бах и Ольга Рыпакова
Томас Бах и Ольга Рыпакова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Член исполнительного комитета Олимпийского совета Азии Ольга Рыпакова встретилась с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

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Знаменитая казахстанская спортсменка, за карьеру собравшая весь комплект олимпийских медалей в тройном прыжке, прибыла на Азиатские игры в Харбин. Там она встретилась с действующим президентом МОК.

"Во время встречи Томас Бах отметил достижения Ольги Рыпаковой и высоко оценил ее вклад в развитие и поддержку олимпийских ценностей. Он также заявил, что у Казахстана есть высокий потенциал в проведении крупных международных спортивных соревнований, в том числе и по легкой атлетике", — говорится в сообщении НОК РК.

Стоит отметить, что Рыпакова также занимает пост главы Федерации легкой атлетики Казахстана. Олимпийская чемпионка подчеркнула, что встреча с Бахом была очень значимой.

"Прежде всего, для меня как для олимпийской чемпионки большая честь лично встретиться с Томасом Бахом и обменяться мнениями не только о развитии казахстанского спорта, но и всего олимпийского движения. Уверена, что в дальнейшем мы будем только наращивать международное сотрудничество", — сказала Рыпакова.

Ранее Бах объявил, что покинет пост президента МОК по окончании срока своих полномочий в марте.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2219063-olga-rypakova-vstretilas-s-glavoy-mok-tomasom-bahom/