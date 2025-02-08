Казахстанскому лыжнику присудили серебро после аннулирования результатов соперника на Азиаде-2025

Представитель национальной сборной Казахстана по лыжным гонкам Константин Борцов был признан серебряным призером Зимней Азиады-2025, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Как стало известно после забега, казахстанский лыжник Константин Борцов, который финишировал третьим в финале Азиады-2025 в Харбине, получит в итоге серебряную медаль.
После мужского спринта дисквалификацию получил японский спортсмен Харуки Ямашита из-за "применения запрещенных материалов для гонок".
По итогам этого решения, произошло перераспределение наград в соревнованиях в мужском спринте.
Таким образом, казахстанский лыжник Константин Борцов стал серебряным призером Азиатских Игр-2025. На третью строчку поднялся представитель Китая Салике Саймухайер.
В активе сборной Казахстана по итогам первого соревновательного дня три серебряные награды.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2218994-kazahstanskomu-lyzhniku-prisudili-serebro-posle-annulirovaniya-rezultatov-sopernika-na-aziade-2025/