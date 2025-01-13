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Миллионы, миллиарды: как обогащаются спортивные чиновники в Казахстане

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Доллары и игрушечный футбольный мяч
Доллары и футбольный мяч. Иллюстративное фото: Sinenkiy/Getty Images

NUR.KZ рассказывает о поражающих воображение фактах коррупции в недрах Министерства спорта и функционерах, которые в скором времени окажутся на скамье подсудимых.

Рвущаяся форма как признак коррупции

Еще в сентябре 2023 года ведомство подверглось критике после того, как представительница сборной Казахстана по маунтинбайку Алина Саркулова публично пожаловалась на "одноразовую" форму, выданную спортсменам к Азиатским играм.

"Что я могу сказать про форму, которую нам выдали? Кроссовки - два раза прошла, и у меня отклеилась подошва. Майка - она просто рвется. Штаны - то же самое: они просто расходятся и рвутся… какая-то форма просто одноразовая", - сетовала спортсменка.

В Дирекции развития спорта (госпредприятие, подведомственное Минспорту) поспешили защититься, правда, очень необычным аргументом. Мол, форма - казахстанская ведь согласно постановлению, ее следует закупать исключительно у отечественных производителей. Получается, раз местного пошива, значит, и неудивительно, что порвалась?

В ином случае о хлипких футболках и расклеивающихся кроссовках могли бы забыть через неделю. Но не в этот раз. Спустя два с половиной месяца тогдашний министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев сообщил, что его ведомство проверяет Агентство по противодействию коррупции РК.

Аппетит приходит во время еды

В результате расследования антикоррупционной службы одним из первых задержанных стал как раз глава Дирекции развития спорта Оралбай Жаксымбетов. Причем отмечалось, что коррупционные преступления он предположительно совершал в 2021-2022 годах, то есть еще до назначения на данный пост.

В свое время Жаксымбетов являлся доверительным управляющим футбольной командой "Акжайык" из Уральска. Согласно версии следствия, Жаксымбетов похитил 57 миллионов тенге, "списанных" на фиктивные тренировки детей.

В октябре 2022 года официальный портал Дирекции развития спорта с воодушевлением сообщал о назначении Оралбая Жаксымбетова на руководящий пост, желая "удачи в ответственной работе по популяризации казахского спорта".

Кто бы тогда мог подумать, что меньше чем через полтора года Жаксымбетов будет заключен под стражу, а еще спустя девять месяцев - будет обвинен в хищении уже не 57, а 584 миллионов тенге. Антикор подозревает экс-чиновника и его подельников в лице руководителей частных компаний в махинациях, связанных с приобретением спортинвентаря и оплатой услуг туроператоров.

Всплыли и темные дела Жаксымбетова, связанные с его деятельностью во главе Казахстанской ассоциации бенди. Предполагается, что спортивный функционер мог похитить еще 161,9 миллиона тенге, выделенных на развитие этого вида спорта, а также футбола в ЗКО. В контексте этого будет интересно ознакомиться с материалом "Бенди требует внимания и денег" наших коллег из газеты "Время", вышедшим в январе 2021-го. В ходе интервью Жаксымбетов рассказывает, как собирается выводить из кризиса казахстанский хоккей с мячом. Как говорится, пустили козла в огород.

"Такой беспредел больше продолжаться не может"

Вероятно, в 2024 году Антикор взялся за дело всерьез. В марте прошлого года стало известно о задержании бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова. По версии антикоррупционной службы, в 2018 году он якобы лоббировал заключение договора на проведение форума с коммерческой фирмой, да еще и по завышенной смете.

Интересно, что примерно за два с половиной года до задержания экс-чиновник возмущался неудачным выступлением футбольной "Астаны" в еврокубках и был готов к решительной борьбе с расхитителями госбюджета.

"Каждый год одна и та же картина: проигрываем команде, бюджет которой в разы, а точнее раз в десять ниже бюджета нашей команды. Такой беспредел больше продолжаться не может. Любители попользоваться неограниченными бюджетами против наших решений. Значит мы все правильно делаем. Пора кончать этот бардак", - заявлял Ерлан Кожагапанов в 2021-м.

Расследование по делу бывшего вице-министра завершилось летом 2024-го. Кожагапанову инкриминировалось злоупотребление должностными полномочиями, а также хищение бюджетных средств. Общий ущерб от деятельности экс-чиновника составил свыше 1 миллиарда тенге. В декабре он и руководители подрядной организации были преданы суду.

Дело Кожагапанова - капля в море

В целом, злоупотребления положением в Министерстве спорта стали едва ли не нормой. Благодаря работе Агентства по противодействию коррупции удалось выяснить, что только за три месяца 2024 года в сфере спорта было зафиксировано 39 коррупционных преступлений.    

"Масштабы коррупции внутри профильного министерства привели к тому, что в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются бывшие вице-министр, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры, руководитель Дирекции развития спорта и другие должностные лица", - отмечали в Антикоре.

Примечательно, что вливания в сферу спорта в последнее время только увеличивались. Лишь за период с 2018 по 2024 год бюджет отрасли вырос в два раза, достигнув 1,4 триллиона тенге. В то же время спортивные результаты Казахстана на крупнейших турнирах стали хуже: всего одно золото на двух последних летних Олимпиадах и ни одной медали на Зимних играх-2022.

Спортивная сфера в нашей стране абсолютно точно продолжит регрессировать, если ключевые посты будут занимать коррупционеры. Очевидно, что борьба с недобросовестными чиновниками, обогащающимися за государственный счет, должна вестись непосредственно руководством министерства. Важно, чтобы сам руководитель Минспорта был заинтересован если не в полном искоренении, то, по крайней мере, в снижении уровня коррупции.

Конечно, не стоит забывать и о законодательных изменениях, которые давным-давно назрели в отрасли. Это касается и выделения бюджетных средств, и контроля за их распределением, и нюансов подготовки спортсменов, и многих других немаловажных аспектов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2211042-milliony-milliardy-kak-obogashchayutsya-sportivnye-chinovniki-v-kazahstane/

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