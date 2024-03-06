Завышена смета форума "Казахстан – Россия": за что задержан экс-вице-министр культуры

Антикор на своем брифинге озвучил подробности задержания экс-вице-министра культуры и спорта – в деле фигурирует казахстанско-российский форум в Петропавловске, передает корреспондент NUR.KZ.

"1 марта Антикоррупционной службой по результатам негласных мероприятий задержан экс-вице-министр культуры и спорта по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления.

Действуя в интересах коммерческой организации, он пролоббировал заключение с ней договора по организации в 2018 году выставки 15-го межрегионального форума сотрудничества республики Казахстан и Российской Федерации в городе Петропавловске. При этом смета для проведения форума была увеличена в 2 раза необоснованно, что привело к необоснованному расходу бюджетных средств", - заявил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов.

В Антикоре также сообщили, что было установлено и арестовано имущество, которое уже успели приобрести на средства, добытые преступным путем.

"В отношении задержанного с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Расследование продолжается", - добавили в Антикоре.

Напомним, ранее в Telegram-каналах была опубликована информация касательно задержания Ерлана Кожагапанова, который прежде занимал должность вице-министра культуры и спорта.

1 марта Антикор сообщил о задержании бывшего вице-министра культуры и спорта. На тот момент сообщалось, что он подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления.

Стоит отметить, что в антикоррупционном ведомстве не назвали имя задержанного.

По информации на сайте ИПС "Параграф", должность вице-министра культуры и спорта Кожагапанов занимал дважды - в период с 2017 по 2019 год, а также с апреля по сентябрь 2021 года.