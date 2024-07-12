Антикор завершил расследование в отношении экс-вице-министра культуры и спорта Кожагапанова

Завершено расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта РК Ерлана Кожагапанова, подозреваемого в хищении и злоупотреблении полномочиями, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

"Агентством завершено расследование уголовного дела в отношении экс вице-министра культуры и спорта и руководства подрядной организации по подозрению в злоупотреблении должностных полномочий и хищении бюджетных средств", – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что ущерб по этому делу составляет более 1 млрд тенге.

При этом в пресс-службе Антикора корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что речь идет о бывшем замглавы Минкультуры и спорта Ерлане Кожагапанове.

Напомним, в начале марта сообщалось о задержании экс-вице-министра культуры и спорта, подозреваемого в совершении тяжкого коррупционного преступления.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Кожагапанов Ерлан Токтарханович родился в 1968 году в Алматинской области.

Должность вице-министра культуры и спорта Кожагапанов занимал дважды – с 2017 по 2019 годы, а также с апреля по сентябрь 2021 года.

Добавим, что согласно статье 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

То же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

При этом, согласно 4 части статьи, те же деяния, совершенные в особо крупном размере (более 14,7 млн тенге) наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.