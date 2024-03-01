Антикор сообщил о задержании экс-вице-министра культуры и спорта

Антикор сообщил о задержании бывшего вице-министра культуры и спорта. Он водворен в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан экс вице-министр культуры и спорта, который подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления", - говорится в сообщении Антикоррупционной службы в Telegram-канале.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС департамента полиции Алматы. Расследование продолжается.

Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК распространению не подлежит.

Ранее в Telegram-каналах была опубликована информация касательно задержания Ерлана Кожагапанова, который прежде занимал должность вице-министра культуры и спорта.

Ерлан Кожагапанов. Фото: primeminister.kz

По информации на сайте ИПС "Параграф", Кожагапанов Ерлан Токтарханович родился в 1968 году в Алматинской области.

Должность вице-министра культуры и спорта Кожагапанов занимал дважды - в период с 2017 по 2019 год, а также с апреля по сентябрь 2021 года.