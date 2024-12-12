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ФК "Челси" поделился алматинскими видами в соцсетях (фото)

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Логотип футбольного клуба «Челси»
Логотип «Челси»: Flickr / Mark Harkin

В эти минуты на центральном стадионе Алматы идет матч между казахстанским ФК "Астана" и легендарным английским ФК "Челси". А перед матчем игроки "Челси" прогулялись по Алматы, передает NUR.KZ.

Достопримечательности Алматы, которые, очевидно, успели посетить игроки английского футбольного клуба перед матчем, опубликованы в Instagram-аккаунте команды.

Среди них - Вознесенский кафедральный собор в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Мемориал славы, находящийся там же, и рядом расположенный Зеленый базар. А также Колесо обозрения, алматинское метро, памятник Бауыржану Момышулы и улица Қонаева.

"Welcome to Kazakhstan!" - пишут казахстанцы в комментариях к постам ФК "Челси", а некоторые задают вопросы, где же виды с Медеу и Шымбулака.

Днем ранее размещена также публикация с фото отбытия игроков "Челси" в Алматы.

А видео предматчевой атмосферы на центральном стадионе Алматы смотрите здесь.

Напомним, в эти дни полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы из-за громкого спортивного события.

Сегодня, в день матча, с 18:30 до 00:00 ограничено движение на улицах рядом со стадионом. Недоступны участки по проспекту Абая от улицы Байтурсынова до Муканова; по улице Сатпаева - полностью от улицы Байтурсынова до Байзакова. На близлежащих улицах выставлены наряды патрульной полиции.

Ранее акимат Алматы обратился к горожанам из-за матча между ФК "Астана" и "Челси". В ведомстве предупредили о мошенниках, которые могут наживаться на продаже билетов на спортивное событие, и сообщили о перекрытии дорог и организации трансферов.

Еще в ведомстве предупредили, что при входе на стадион болельщики пройдут проверку наличия билета и соответствия фамилии на билете, после чего их ждет личный досмотр и считывание штрих-кода для проверки подлинности билета.

Добавим, что ранее главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска высказался о сложностях, связанных с матчем против "Астаны" в Лиге конференций.

А к этому моменту тренерские штабы казахстанского футбольного клуба "Астана" и английского "Челси" назвали стартовые составы на матч общего этапа Лиги конференций УЕФА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2199830-fk-chelsi-podelilsya-almatinskimi-vidami-v-socsetyah-foto/

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