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Полицию Алматы переводят на усиление

Опубликовано:

Полиция
Полиция. Иллюстративное фото: polisia.kz

Полиция Алматы была переведена на усиление в связи с проведением футбольного матча между "Астаной" и "Челси" на Центральном стадионе мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

"В преддверии матча "Астана" - "Челси", который состоится 12 декабря на Центральном стадионе Алматы, личный состав служб и подразделений ДП переведен на усиленный вариант несения службы", - отметили в полиции.

По информации ДП, силами стражей порядка будут обеспечены правопорядок и дорожная безопасность как на самом спортивном объекте, так и участках, граничащих с ним.

"В первую очередь, информируем жителей и гостей нашего города о том, что в целях предотвращения пробок на прилегающей к стадиону территории с 18:30 до 00:00 часов 12 декабря будет ограничено движение на проспекте Абая (от улицы Байтурсынова до Муканова), полностью перекрыта улица Сатпаева (от улицы Байтурсынова до Байзакова) и выставлены наряды патрульной полиции на близлежащих улицах. Болельщикам также рекомендуется прибыть на Центральный стадион заблаговременно во избежание столпотворения на входе и воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать затора на дорогах. Вход на Центральный стадион для любителей футбола будет открыт в 18:00 часов", - сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Отметим, ранее в акимат Алматы обратился к горожанам из-за матча между ФК "Астана" и "Челси". В ведомстве предупредили о мошенниках, которые могут наживаться на продаже билетов на спортивное событие.

Также в акимате сообщили о перекрытии дорог и организации трансферов.

Еще в ведомстве предупредили, что при входе на стадион болельщики пройдут проверку наличия билета и соответствия фамилии на билете, после чего их ждет личный досмотр и считывание штрих-кода для проверки подлинности билета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198540-policiyu-almaty-perevodyat-na-usilenie/

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