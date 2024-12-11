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"Это ненормально": главный тренер "Челси" пожаловался на долгий перелет для матча с "Астаной"

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Итальянский футбольный тренер Энцо Мареска
Энцо Мареска. Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска на пресс-конференциях высказался о сложностях, связанных с матчем против "Астаны" в Лиге конференций, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках пятого тура общего этапа третьего по значимости еврокубка. Матч начнется на Центральном стадионе Алматы 12 декабря в 20:30 по местному времени.

Для прибытия в Казахстан лондонской команде потребовался восьмичасовой перелет. Из-за этого Мареска дал предматчевую пресс-конференцию еще в Англии.

"Восемь часов — это ненормальное время [для перелета] перед игрой. Но мы должны быть там, играть и постараться показать лучшую версию себя. При этом важно держать в уме и следующий матч.
Мы прилетим, поужинаем, а затем ляжем спать. Местное время опережает наше на пять часов, поэтому будет уже полдень, когда мы проснемся завтра. В итоге мы проведем в Казахстане менее 24 часов, что связано и с перелетом, и с погодными условиями. Уже в пятницу в шесть утра вернемся в Лондон, где проведем игру в воскресенье", — заявил Мареска.

Ожидается, что вечером в четверг температура в Алматы окажется на уровне -11 градусов по Цельсию.

"Конечно, это серьезный перепад температур. Но мы должны адаптироваться к тем условиям, с которыми столкнемся", — добавил итальянский специалист.

Кроме того, Мареска подтвердил, что состав "Челси" будет частично состоять из молодых воспитанников академии. При этом лондонцы рассчитывают одержать победу, которая гарантирует им выход в плей-офф Лиги конференций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2199228-eto-nenormalno-glavnyy-trener-chelsi-pozhalovalsya-na-dolgiy-perelet-dlya-matcha-s-astanoy/

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