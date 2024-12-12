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Часть улиц перекроют в Алматы из-за матча "Астана" — "Челси"

Опубликовано:

Алматы
Алматы. Фото: акимат Алматы

В Алматы в четверг, 12 декабря, из-за матча "Астана" — "Челси" ограничат движение на улицах рядом со стадионом, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал акимата Almaty_Joly.

Ограничения будут введены с 18:30 до 00:00.

Сообщается, что недоступны будут следующие участки:

  • проспект Абая от улицы Байтурсынова до Муканова;
  • улица Сатпаева полностью от улицы Байтурсынова до Байзакова.

На близлежащих улицах будут выставлены наряды патрульной полиции.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. Спасибо за ваше сотрудничество и понимание!" - обратились к алматинцам в акимате.

Напомним, в эти дни полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы из-за предстоящего спортивного события.

Ранее акимат Алматы обратился к горожанам из-за матча между ФК "Астана" и "Челси". В ведомстве предупредили о мошенниках, которые могут наживаться на продаже билетов на спортивное событие, и сообщили о перекрытии дорог и организации трансферов.

Еще в ведомстве предупредили, что при входе на стадион болельщики пройдут проверку наличия билета и соответствия фамилии на билете, после чего их ждет личный досмотр и считывание штрих-кода для проверки подлинности билета.

Добавим, что ранее главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска высказался о сложностях, связанных с матчем против "Астаны" в Лиге конференций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199320-chast-ulic-perekroyut-v-almaty-iz-za-matcha-astana-chelsi/

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