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Опубликованы составы игроков на матч "Астана" – "Челси"

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Символика матча Астана - Челси
Символика матча Астана - Челси. Фото: пресс-служба ФК "Астана"

Тренерские штабы казахстанского футбольного клуба "Астана" и английского "Челси" назвали стартовые составы на матч общего этапа Лиги конференций УЕФА, передает NUR.KZ.

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян выбрал на главное противостояние года следующий состав:

Вратарь - Мухаммеджан Сейсен.

Защитники - Ян Вороговский, Александр Марочкин, Кипрас Казуколовас, Карло Бартолец, Бранимир Калаица, Алекса Аманович.

Полузащитники - Макс Эбонг, Марин Томасов, Усман Камара.

Нападающие - Чинеду Джеффри.

Рулевой лондонской команды, итальянский специалист Энцо Мареска также назвал имена игроков, которые выйдут на поле со стартовым свистком.

На данный момент казахстанская команда занимает 23-е место, имея в своем активе 4 очка, "Челси" же возглавляет общую таблицу Лиги конференций УЕФА, набрав 12 баллов.

Напомним, матч пройдет на "Центральном стадионе" в Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 20:30.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2199803-opublikovany-sostavy-igrokov-na-match-ligi-konferenciy-uefa-astana-chelsi/

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