Опубликованы составы игроков на матч "Астана" – "Челси"

Тренерские штабы казахстанского футбольного клуба "Астана" и английского "Челси" назвали стартовые составы на матч общего этапа Лиги конференций УЕФА, передает NUR.KZ.

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян выбрал на главное противостояние года следующий состав:

Вратарь - Мухаммеджан Сейсен.

Защитники - Ян Вороговский, Александр Марочкин, Кипрас Казуколовас, Карло Бартолец, Бранимир Калаица, Алекса Аманович.

Полузащитники - Макс Эбонг, Марин Томасов, Усман Камара.

Нападающие - Чинеду Джеффри.

Рулевой лондонской команды, итальянский специалист Энцо Мареска также назвал имена игроков, которые выйдут на поле со стартовым свистком.

На данный момент казахстанская команда занимает 23-е место, имея в своем активе 4 очка, "Челси" же возглавляет общую таблицу Лиги конференций УЕФА, набрав 12 баллов.

Напомним, матч пройдет на "Центральном стадионе" в Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 20:30.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.