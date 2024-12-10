Матч "Астана" – "Челси": акимат Алматы обратился к горожанам

В четверг, 12 декабря, на Центральном стадионе Алматы состоится матч "Астана" - "Челси". В акимате города сделали заявление, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Футбольный матч пройдет в рамках турнира Лиги конференций УЕФА.

"В связи с повышенным спросом и активностью мошенников, продававших ранее фейковые билеты, Управление спорта Алматы рекомендует футбольным болельщикам заранее приобретать билеты на сервисе Zakazbiletov.kz. Убедительно просим не пользоваться услугами посредников. Для исключения перепродажи и спекуляций купленные билеты будут именными и поступят на электронную почту болельщикам лишь в день матча. Возможности приобрести их в кассах стадиона не будет", - предупредили в акимате.

При входе на стадион болельщики пройдут проверку наличия билета и соответствия фамилии на билете, после чего их ждет личный досмотр и считывание штрих-кода для проверки подлинности билета, также добавили в ведомстве.

Болельщикам также рекомендуют прибыть на Центральный стадион заблаговременно во избежание столпотворения на входе и воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать затора на дорогах.

Вход на Центральный стадион для любителей футбола будет открыт в 18:00.

Информация по перекрытию дорог

В целях предотвращения пробок на прилегающей к стадиону территории с 18:30 до 00:00 12 декабря будет ограничено движение на проспекте Абая (от улицы Байтурсынова до Муканова), полностью перекрыта улица Сатпаева (от улицы Байтурсынова до Байзакова) и выставлены наряды патрульной полиции на близлежащих улицах.

Информация для болельщиков

"Обращаем внимание болельщиков на то, что 12 декабря в городе ожидается минусовая погода, температура воздуха составит около -11 градусов, поэтому следует одеться в теплую удобную одежду. В связи с мерами безопасности термосы запрещено проносить на территорию стадиона. Для болельщиков внутри арены будут работать торговые точки, где можно будет приобрести горячие напитки, перекус. Дополнительно будут установлены 60 биотуалетов вокруг стадиона, в том числе для людей с инвалидностью", - сообщили в акимате.

Информация по трансферу

Акиматом Алаты будет организовано 8 бесплатных автобусных маршрутов, по 10 автобусов на каждый, для удобства болельщиков, которые хотят добраться до Центрального стадиона и обратно.

Места точек сбора можно посмотреть на сервисе 2GIS:

Мкр. Калкаман (остановка Горбольница №7) - Центральный стадион;

Мкр. Орбита (пересечение улиц Мустафина-Торайгырова) - Центральный стадион;

Мкр. Айнабулак (пересечение улиц Макатаева-Павлодарская) - Центральный стадион;

остановка "Халык Арена" (направление север) - Центральный стадион;

остановка ж/д вокзала Алматы-1 - Центральный стадион;

станция метрополитена "Райымбек батыра" - Центральный стадион;

ЦОН Наурызбайского района - Центральный стадион;

остановка пересечение улиц Момышулы-Монке би - Центральный стадион.

Курсировать транспорт начнет с 16:00 и будет отъезжать по мере заполняемости.

"Владельцев автомобилей и горожан просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут", - призвали в акимате.

Напомним, что накануне у болельщиков появилась дополнительная возможность приобрести билеты на матч "Астана" - "Челси". В продажу поступила вторя волна.

Первую партию билетов раскупили еще в ноябре.