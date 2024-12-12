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Заваленные снегом трибуны: атмосферу перед матчем "Астана – Челси" сняли на видео

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Перед матчем "Астана - Челси"
Перед матчем "Астана - Челси". Фото: NUR.KZ

Уже в 20:30 казахстанский футбольный клуб "Астана" сразится с легендарным английским ФК "Челси" в Алматы. Толпы болельщиков стекаются на заснеженный центральный стадион мегаполиса, передает NUR.KZ.

Отметим, стадион открытый, а погода в Алматы сейчас достаточно морозная, -9 градусов.

Фото и видео предматчевой атмосферы появляются в Сети. Отдельно отмечаются заснеженные трибуны, которые почему-то не почистили перед матчем.

В Instagram-аккаунтах команд также появились видео перед стартом игры.

Напомним, в эти дни полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы из-за громкого спортивного события.

Сегодня, в день матча, с 18:30 до 00:00 ограничено движение на улицах рядом со стадионом. Недоступны участки по проспекту Абая от улицы Байтурсынова до Муканова; по улице Сатпаева – полностью от улицы Байтурсынова до Байзакова. На близлежащих улицах выставлены наряды патрульной полиции.

Ранее акимат Алматы обратился к горожанам из-за матча между ФК "Астана" и "Челси". В ведомстве предупредили о мошенниках, которые могут наживаться на продаже билетов на спортивное событие, и сообщили о перекрытии дорог и организации трансферов.

Еще в ведомстве предупредили, что при входе на стадион болельщики пройдут проверку наличия билета и соответствия фамилии на билете, после чего их ждет личный досмотр и считывание штрих-кода для проверки подлинности билета.

Добавим, что ранее главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска высказался о сложностях, связанных с матчем против "Астаны" в Лиге конференций.

А к этому моменту тренерские штабы казахстанского футбольного клуба "Астана" и английского "Челси" назвали стартовые составы на матч общего этапа Лиги конференций УЕФА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2199813-zavalennye-snegom-tribuny-atmosfera-pered-matchem-astana-chelsi-v-almaty-foto-video/

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