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По завоеванным медалям в Казахстане будут выявлять, какие виды спорта в приоритете

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Спортсмен несет флаг Казахстана в Токио
Флаг Казахстана. Иллюстративное фото: olympic.kz

В мажилисе одобрили поправки, по которым определять приоритетные для страны виды спорта будут по завоеванным на международных соревнованиях медалям, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках поправок приоритетные виды спорта будут утверждаться Министерством туризма и спорта по результатам завоеванных медалей на международных соревнованиях.

"В рамках проекта закона предлагается четко ограничить виды спорта, относящиеся к спорту высших достижений. Это виды спорта, входящие в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Паразиатских игр, а также национальные виды спорта.

Из них виды спорта, имеющие медальный результат, будут включены в приоритетные виды. Они будут финансироваться в приоритетном порядке, как на республиканском, так и на местном уровне. Все эти изменения приведут к модернизации действующей системы спорта, ориентации его на конкретный результат - "завоевывание медалей", - сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Напомним, Казахстан занял 43-е место в общекомандном зачете Олимпиады-2024, завоевав 1 золотую, 3 серебряные, 3 бронзовые медали.

Позже в Минспорта признали, что казахстанские спортсмены "могли добиться большего". Отмечается, что на Олимпиаде в Париже 78 атлетов сборной Казахстана соревновались в 25 видах спорта. Из них 54 спортсмена впервые приняли участие в Олимпиаде.

После Ермек Маржикпаев покинул должность министра туризма и спорта Казахстана. Соответствующий указ 31 августа текущего года подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, глава государства встретился с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр. Он отметил, что необходимо создать максимально благоприятные условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в сферу спорта и призвал отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов.

А в ходе послания народу Казахстана в сентябре 2024 года президент заявил о необходимости обновить законодательство в области спорта.

Недавно в Антикоре сообщили о выявленных коррупционных рисках в сфере финансирования спорта в Казахстане. В Антикоре отметили, что объем денежных "вливаний" в казахстанский спорт высших достижений в разы превышает бюджеты стран Центральной Азии и дальнего зарубежья (Канада, Норвегия, Нидерланды), выделяемых на эти же цели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2186790-po-zavoevannym-medalyam-v-kazahstane-budut-vyyavlyat-kakie-vidy-sporta-v-prioritete/

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