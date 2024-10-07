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Коррупционные риски выявили в сфере финансирования спорта в Казахстане

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Медаль Олимпийских игр 2024 года
Медаль ОИ. Иллюстративное фото: DBM/Insidefoto/Mondadori Portfolio via Getty Images

Антикоррупционной службой совместно с Министерством туризма и спорта проведен внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как заявили в ведомстве, результаты свидетельствуют о наличии системных коррупционных рисков, препятствующим развитию отечественного спорта и достижению высоких показателей на мировой спортивной арене.

Выяснилось, что только за последние 6 лет финансирование спортивной отрасли составило порядка 1,4 триллиона тенге (2018 г. - 165 млрд тенге, 2019 г. - 204 млрд тенге, 2020 г. - 177 млрд тенге, 2021 г. - 223 млрд тенге, 2022 г. - 296 млрд тенге, 2023 г. - 340 млрд тенге).

Кроме того, запланировано выделение из бюджета еще 1,3 триллиона тенге на текущий и предстоящие два года.

В Антикоре отметили, что объем денежных "вливаний" в казахстанский спорт высших достижений в разы превышает бюджеты стран Центральной Азии и дальнего зарубежья (Канада, Норвегия, Нидерланды), выделяемых на эти же цели.

В ведомстве также добавили, что Казахстан продолжает занимать низкие позиции в медальном зачете по олимпийским играм (2020 г. - 83 место (8 - бронза), 2022 г. - 0 медалей, 2024 г. - 43 место (1 - золото, 3 - серебро, 3 - бронза)) и Всемирном спортивном рейтинге (в 2014 г. - 25 место, 2018 г. - 47 место, 2023 г. - 42 место).

Одной из причин в ведомстве назвали системные коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению госсредств.

"Дисбаланс в финансировании. Действующая политика развития отечественного спорта не направлена на эффективную подготовку отечественных спортсменов. Основное внимание уделяется краткосрочным успехам, достигаемым за счет натурализации иностранных игроков, в то время как системная работа по развитию собственных спортивных кадров недостаточно поддерживается", - заявили в антикоррупционной службе.

Отмечается, что за годы независимости Казахстан приобрел 126 иностранцев на олимпийские виды спорта, из которых каждый второй в дальнейшем вернулся в свою страну.

"Зачастую вместо взращивания своих талантов деньги тратятся на игроков других стран. Это подтверждается явным дисбалансом в финансировании спорта", - подчеркнули в ведомстве.

Расходы Казахстана на массовый спорт в 9 раз меньше, чем на спорт высших достижений (35 млрд против 340 млрд тенге).

В зарубежных странах, более успешных в спорте, приоритет отдается поддержке массового спорта, который является фундаментом для спорта высших достижений, отметили в Антикоре.

В ведомстве привели пример - в Нидерландах с чуть меньшим населением (17,8 млн) затраты на массовый спорт в 2 раза больше (497 млн долларов), чем на профессиональный (246 млн долларов). При этом спортсмены этой страны показывают высокие результаты на олимпийских играх.

По сравнению с Нидерландами Казахстан тратит в 3 раза больше на спорт высших достижений, а на массовый спорт - в 7 раз меньше.

Формальные показатели

По заявлениям антикоррупционного ведомства, показатели развития массовых видов спорта, заложенные в Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023-2029 годы носят формальный характер.

"К примеру, акиматы ежегодно должны проводить более 20 тыс. спортивно-массовых мероприятий, в среднем 3 мероприятия в день. Учитывая, что мероприятия, проводимые в спортивных сооружениях и объектах, а также открытых местностях, предполагают одновременное нахождение на этих мероприятиях двухсот и более зрителей, то показатель явно завышен (п. 40-1 ст. 1 Закона "О физической культуре")", - говорится в сообщении.

Размытые приоритеты

Подчеркивается, что ввиду отсутствия приоритетных видов спорта высших достижений финансируются непопулярные и безрезультативные виды спорта.

Выяснилось, что за 2023 год по 31 виду спорта нет ни одной медали. В 2024 году количество финансируемых направлений выросло до 141 вида.

"Так, по летним олимпийским видам спорта Казахстан развивает 44 вида, по зимним - 13. Порядка 60% финансируемых направлений спорта высших достижений относятся к неолимпийским - 84 (из 141). Ежегодно на развитие этих видов уходит - 18 млрд тенге (за 2023 год на олимпийские виды затрачено 296 млрд тенге, неолимпийские - 18, иные расходы - 11 млрд тенге)", - заявили в Антикоре.

Подчеркивается, что за рубежом приоритет отдают "точечным" направлениям спорта (в Великобритании развивают 19 видов летних олимпийских игр, в Германии - 18, в Австралии - 12).

Слабая спортивная инфраструктура

"Недостаток современных спортивных объектов ограничивает возможности для качественной подготовки спортсменов. Это особенно ощутимо в регионах, где спортивные сооружения часто недоступны или находятся в неудовлетворительном состоянии. Между тем, Концепция развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023-2029 годы сфокусирована на нехватке обычных пеших троп и велосипедных дорожек", - говорится в сообщении.

Как оказалось, по стране наблюдается дефицит крытых спортсооружений и бассейнов - наибольшая нехватка в Алматы, Астане, а также в Туркестанской и Алматинской областях.

Также стало известно, что вместо строительства спорткомплексов и футбольных академий спортивные организации огромные деньги тратили на содержание легионеров.

"К примеру, самый дорогой ФК "Астана" (50 млрд тенге за 2018-2023 годах, учредитель - корпоративный фонд "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта" АО "Казспортинвест" Комитета по делам спорта и физкультуры и НОК) не имеет собственной футбольной академии и инфраструктуры. За 6 лет (2018-2023 гг.) на аренду футбольных полей и помещений клуб потратил 1,4 млрд тенге", - заявили в Антикоре.

Непрозрачный отбор спортсменов для участия в международных соревнованиях

В ходе проверки выяснилось, что в сфере спорта высших достижений полностью отсутствует цифровизация процессов - разработка запланированной еще в 2020 году к внедрению Национальной цифровой платформы Е-sport не велась.

В итоге профильное министерство не владеет полными данными о состоянии казахстанского спорта, не ведет единый учет призеров, спортсооружений, спортивных секций и тренеров.

"Отсутствие цифровизации способствует присвоению спортивных званий лжеспортсменам, непрозрачному и субъективному отбору спортсменов для участия в соревнованиях. Как следствие указанных факторов, такое положение дел привело к бесконтрольному освоению бюджетных средств, сопряженное с отбором аффилированных поставщиков, фиктивностью учебно-тренировочных сборов и аренды спортивных объектов, завышением оплаты труда легионерам, двойным финансированием", - добавили в ведомстве.

По итогам анализа внесены рекомендации по пересмотру приоритетов развития спорта, увеличению бюджета на массовый и детский спорт, централизации финансирования, развитию собственной инфраструктуры и детских академий, а также внедрению цифровизации.

Напомним, что Казахстан занял 43-е место в общекомандном зачете Олимпиады-2024., завоевав 1 золотую, 3 серебряные, 3 бронзовые медали.

Позже в Минспорта признали, что казахстанские спортсмены "могли добиться большего". Отмечается, что на Олимпиаде в Париже 78 атлетов сборной Казахстана соревновались в 25 видах спорта. Из них 54 спортсмена впервые приняли участие в Олимпиаде.

После Ермек Маржикпаев покинул должность министра туризма и спорта Казахстана. Соответствующий указ 31 августа текущего года подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Позже глава государства встретился с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр. Он отметил, что необходимо создать максимально благоприятные условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в сферу спорта и призвал отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов.

Также отметим, что в ходе Послания народу Казахстана в сентябре 2024 года президент заявил о необходимости обновить законодательство в области спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170965-prepyatstvuet-dostizheniyu-vysokih-pokazateley-korrupcionnye-riski-nashli-v-sfere-finansirovaniya-sporta/

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